На війні загинув воїн Юрія Балинець

Минулого року, 11 листопада, під час виконання бойового завдання в Покровському районі на Донеччині Юрій зник безвісти.

“Ми схиляємо голови перед подвигом Юрія, який до останнього подиху залишався вірним присязі та Україні. Дякуємо йому за мужність, відданість і захист нашої держави.

Щирі співчуття рідним і близьким Героя, нехай Господь дарує сили пережити непоправну втрату. У воїна залишилися батьки, дружина, дочка, син та онук”, – пише Печеніжинська територіальна громада.

Про зустріч і чин прощання з воїном буде повідомлено додатково.