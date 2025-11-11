У Коломиї засуджено чоловіка, який ухилявся від мобілізації, вчинив крадіжку та підпал автомобіля

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури засуджено уродженця та мешканця м. Коломия за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України.



Прокурором у суді доведено, що обвинувачений 06.12.2024 з метою ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації відмовився отримувати повістку і відправлятися до навчального центру однієї з військових частин, мотивуючи це належністю до релігійної організації, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

Крім цього, встановлено, що 27.03.2025 чоловік, перебуваючи в приміщенні магазину у м. Коломия, шляхом вільного доступу з прилавків магазину таємно викрав парфумовану воду «Moschino Toy 2» об’ємом 100 мл.

Також у ході судового розгляду доведено, що 18.04.2025 обвинувачений, незаконно проник до салону автомобіля марки «ВАЗ 2109» і, маючи при собі заздалегідь підготовлений предмет для розповсюдження вогню, підпалив його, внаслідок чого транспортний засіб загорівся.

Власнику автомобіля завдано матеріальних збитків на суму 49 660 грн.

Вироком Коломийського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.