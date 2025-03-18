Чи слід шукати причину головного болю у ЛОРа

Головний біль – це поширена проблема зі здоров’ям. Часто біль може бути спричинений загальним станом здоров’я, стресом або мігренню.

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Однак у деяких випадках основною причиною постійного або сильного головного болю можуть бути захворювання, які зазвичай діагностує ЛОР https://lor.doctor/services/consulting-ent.

Такі фактори, як проблеми придаткових пазух носа, вушні інфекції, непрохідність носа або захворювання горла, мають вплив на голову та обличчя. Під час консультації ЛОРа можна отримати:

Правильний діагноз, адже ЛОР визначає причини головного болю, пов’язані з пазухами носа або проблемами з вухами, які лікарі загальної практики можуть не помітити.

Цілеспрямоване лікування – у випадку, коли головний біль викликаний інфекцією пазух носа, алергією або вушними захворюваннями, ЛОР може призначити правильні ліки, провести процедури або порекомендувати змінити спосіб життя.

Профілактика хронічних проблем, тому що ігнорування головного болю, пов’язаного з ЛОР-захворюваннями, може призвести до тривалої закладеності носа, частих інфекцій або погіршення стану носових пазух.

Рання діагностика та лікування допомагають полегшити біль, покращити дихання та запобігти довготривалим ускладненням. Найчастіше діагностують такий біль:

Головний біль, спричинений закладеністю носа або проблемами з диханням

Викривлення перегородки носа, носові поліпи або алергія можуть викликати хронічну закладеність носа, що призводить до кисневого голодування і головного болю. Якщо головний біль супроводжується утрудненим диханням, ЛОР може оцінити наявність структурних проблем і запропонувати медикаментозне або хірургічне лікування.

Головний біль з болем у горлі або збільшенням лімфовузлів

Постійний головний біль, пов’язаний з інфекціями горла, може вимагати обстеження у ЛОРа. Збільшені лімфатичні вузли, біль у горлі або утруднене ковтання разом з головним болем можуть свідчити про інфекцію або запалення, які потребують спеціалізованого лікування.

Хронічний або рецидивуючий синусовий головний біль

Якщо ви відчуваєте тиск або біль навколо чола, очей або щік, це може бути пов’язане з інфекцією носових пазух (синуситом). Інші симптоми включають болючість обличчя, закладеність носа та посилення болю при нахилі вперед. ЛОР може оцінити наявність хронічних інфекцій носових пазух і порекомендувати лікування, наприклад, протинабрякові препарати, назальні спреї або хірургічну операцію на носових пазухах.

Головний біль, що супроводжується болем у вухах

Якщо головний біль супроводжується втратою слуху, дзвоном у вухах (тинітусом) або відчуттям закладеності вух, необхідно пройти обстеження. Вушні інфекції, дисфункція євстахієвої труби або проблеми з внутрішнім вухом можуть викликати головний біль і запаморочення. Такі захворювання, як хвороба Меньєра або інфекції середнього вуха, можуть потребувати медикаментозного лікування для зняття тиску та болю.

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