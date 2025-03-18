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На Івано-Франківщині заарештували чоловіка, який вирішував сімейний конфлікт за допомогою гранати

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 13:42
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За замах на вбивство та домашнє насильство заарештували прикарпатця. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Калуської окружної прокуратури 49-річному чоловіку повідомлено про підозру у замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, незаконному поводженні з бойовими припасами, а також домашньому насильстві (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ст. 126-1 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Встановлено, що 14 березня чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував жінці розправою, тримаючи в руках гранату, а коли вона почала втікати з будинку – кинув її услід. Запал від гранати він кинув під ноги матері жінки. В результаті вибуху жінки отримали тілесні ушкодження.

Обидві постраждалі були госпіталізовані до лікувального закладу.

За вказані правопорушення чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.