Український блогер Артур Бабіч подав документи на громадянство Росії

Зрадник змінює громадянство. Пише ТСН

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Відомий блогер Артур Бабіч, який родом з Кривого Рогу, подав документи на отримання паспорта країни-агресорки Росії.

Про це він заявив у своєму фотоблогу. Зокрема зрадник, який здобув популярність у TikTok, приїхав до міграційного центру та подав документи на зміну громадянства. Скандальний Бабіч впевнений, що таки отримає російський паспорт, адже попросив “не називати його українським тіктокером”.

“Приїхав до міграційного центру Сахарова, ось із такою ось папочкою документів, щоб податися на громадянство. Такі справи. Тому, шановні журналісти, припиніть мене називати українським тіктокером”, — оголосив зрадник.

Артур Бабіч

До слова, Артур Бабіч задовго до повномасштабної війни надав перевагу кровавим рублям. З початком російського вторгнення блогер виїхав до США. Про війну він мовчав, але не забувався просувати пропагандистські наративи про “братські народи та мир між ними”. Щоправда, спочатку це йому не допомогло. До Мережі потрапило відео, де він з іншим блогером співає гімн України, за що в Росії його звинуватили в “дискредитації російської армії”.

Бабіч відмовчувався, а потім почав жалітися на відсутність коштів і заявляти про бажання повернутися до РФ, куди, до речі, йому на певний час забороняли в’їзд. Ба більше, блогер навіть кидався гучними обіцянками, що заради російського паспорта піде воювати на боці окупантів. Оскільки Бабіч наразі в Росії, то, вочевидь, лестощі до влади таки дали результат.

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