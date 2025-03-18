Солотвинська громада зустріне траурний кортеж з тілом загиблого Василя Волочія

Завтра, 19 березня, на вічний спочинок до рідного дому повертається полеглий захисник Василь Волочій

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Пише Правда.іф з посиланням Солотвинську селищну раду.

Прибуття кортежу очікується орієнтовно о 12:00 год. в селище Богородчани біля адмінприміщення селищної ради, в селище Солотвин – о 12:45 год, біля Фігури Ісуса Христа.

Всіх жителів громади просять вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану полеглому.

Згідно розпорядження секретаря селищної ради 19-20 березня 2025 року в Солотвинській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустити державний прапор.