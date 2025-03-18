У Франківську п’яний водій, що збив 13-річну дівчинку на переході, відбувся лише штрафом

Івано-Франківський міський суд виніс вирок водію “Приватавтотранссервіс”, який керував автомобілем у нетверезому стані та збив пішохода.

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Як йдеться в матеріалах справи, дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого 55-річного водія трапилася 4 січня 2025 року, пише ГК.

На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Надрічної автомобіль ВАЗ збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок наїзду дівчинка отримала травми середнього ступеня тяжкості, що викликали тривалий розлад здоров’я. У крові у водія виявили алкоголь — 2,03 проміле.

Суд затвердив угоду, яка була укладена між потерпілою та обвинуваченим. Згідно, з нею йому призначили 51 000 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.