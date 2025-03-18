На Івано-Франківщині працюють лише 10 молочних ферм

У 2024 році на Прикарпатті налічувалося 50 тисяч корів та 26 тисяч голів іншої рогатої худоби. Це – на 15,5% менше, ніж роком раніше.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Наразі на Івано-Франківщині є десять ферм, які займаються молочним скотарством, повідомляє Суспільне.

Голова асоціації фермерів Прикарпаття Володимир Слободян розповідає, що на одній корові заробляється від 50 до 100 гривень у день чистого прибутку. Корми купують за гуртовими цінами.

«Якщо «прикласти» цю математику до корови в селі й сказати, що селянин буде заробляти аж 50 гривень в день на корові, а максимальна кількість корів, яку може тримати одна сім’я, – не більше трьох, то це – 150 гривень на день. Це ніхто не буде тримати», – каже Володимир Слободян.

Падіння кількості поголів’я великої рогатої худоби пов’язане також з непопулярністю цієї галузі серед молоді.

Упродовж 2021-2024 років поголів’я худоби у приватних господарствах жителів області зменшилося майже на 28%. Так, у 2021 налічувалося 109,5 тисяч тварин, у 2024 – 76 тисяч.

Натомість у фермерських господарствах за аналогічний період ця кількість збільшилася на 37%. У 2021 році на фермах налічували 5 тисяч тварин, у 2024 – 7,4 тисячі.