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На Івано-Франківщині зустрінуть полеглого захисника Сергія Могильняка

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 12:37
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Сьогодні, 18 березня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, інспектора вищої категорії, начальника відділу інспекторів комендатури швидкого реагування 1 прикордонного загону Сергія Могильняка.

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Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

Кортеж прибуде зі сторони Чернівців о 15:00 та проїде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.

Парастас відбудеться сьогодні, 18 березня, о 17:00 у соборі Преображення Христового УГКЦ.

Чин похорону розпочнеться завтра, 19 березня, о 10:00 у цьому ж соборі. Поховають захисника на Алеї Слави.