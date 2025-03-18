Середня зарплатня у Франківську складає 21 тисячу гривень

У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 гривень (+500 гривень до січня).

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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, пише Фіртка.

Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

Київщині — 26 500 гривень, +500 гривень до січня;

Львівщині — 24 900 гривень, +900 гривень;

Одещині — 22 500 гривень, +500 гривень;

Харківщині — 21 500 гривень, +500 гривень.

В Івано-Франківську середня зарплатня склала 21 336 гривень.

Як зазначають, найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

«Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 гривень, +9% до січня;

«Страхування» — 27 750 гривень, +7%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 гривень, +7%;

«IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 гривень, +6%;

«Будівництво, архітектура» — 30 000 гривень, +5%;

«Нерухомість» — 50 000 гривень, +5%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 гривень, +5%.

Зазначимо, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.