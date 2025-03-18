Середня зарплатня у Франківську складає 21 тисячу гривень

У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 гривень (+500 гривень до січня).
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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, пише Фіртка.
Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:
- Київщині — 26 500 гривень, +500 гривень до січня;
- Львівщині — 24 900 гривень, +900 гривень;
- Одещині — 22 500 гривень, +500 гривень;
- Харківщині — 21 500 гривень, +500 гривень.
В Івано-Франківську середня зарплатня склала 21 336 гривень.
Як зазначають, найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
- «Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 гривень, +9% до січня;
- «Страхування» — 27 750 гривень, +7%;
- «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 гривень, +7%;
- «IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 гривень, +6%;
- «Будівництво, архітектура» — 30 000 гривень, +5%;
- «Нерухомість» — 50 000 гривень, +5%;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 гривень, +5%.
Зазначимо, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.
“Попри усі виклики, ринок праці демонструє надзвичайну стійкість. У лютому 2025 року роботу шукали чи не найбільша кількість кандидатів за час глибокого дефіциту кадрів. Така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм”, — підкреслюють фахівці.