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Середня зарплатня у Франківську складає 21 тисячу гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Середня зарплатня у Франківську складає 21 тисячу гривень

Автор: Олег Мамчур
18/03/2025 12:18
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У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 гривень (+500 гривень до січня).

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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, пише Фіртка.

Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

  • Київщині — 26 500 гривень, +500 гривень до січня;
  • Львівщині — 24 900 гривень, +900 гривень;
  • Одещині — 22 500 гривень, +500 гривень;
  • Харківщині — 21 500 гривень, +500 гривень.

В Івано-Франківську середня зарплатня склала 21 336 гривень.

Як зазначають, найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

  • «Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 гривень, +9% до січня;
  • «Страхування» — 27 750 гривень, +7%;
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 гривень, +7%;
  • «IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 гривень, +6%;
  • «Будівництво, архітектура» — 30 000 гривень, +5%;
  • «Нерухомість» — 50 000 гривень, +5%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 гривень, +5%.

Зазначимо, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.

“Попри усі виклики, ринок праці демонструє надзвичайну стійкість. У лютому 2025 року роботу шукали чи не найбільша кількість кандидатів за час глибокого дефіциту кадрів. Така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм”, — підкреслюють фахівці.