Чи стало туристів більше: наслідки протестів проти ТЦК у Ворохті та Космачі

У Яремчанському суді відбулося підготовче судове засідання у справі нападу на працівника ТЦК у Ворохті в липні минулого року.

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«Я нічого не вчиняв». — «А що ви робили? Лише матюкали й усе?» — «Практично так». Такий діалог відбувся в журналістки hromadske Мар’яни П’єцух перед початком судового засідання з одним із п’яти обвинувачених у справі нападу на працівника ТЦК у Ворохті.

hromadske приїхало на Прикарпаття на судове засідання, щоб дізнатись, яка ситуація зараз із покаранням винних у гучному інциденті на блокпосту, який мешканці Ворохти вимагали прибрати. Тоді тілесних ушкоджень зазнав один зі співробітників Верховинського ТЦК.

«По любому люди жаліють про ту ситуацію, бо тоді у людей був емоційний зрив. Ніхто не хотів, щоб так склалися обставини. На туризм воно не вплинуло. Це не було поʼязано з туризмом, це була просто точка кипіння. Мене дивує, чому не був покараний ТЦКшник, який спровокував людей?» — каже ворохтянка Іванна Лейбюк, яка брала участь в акції проти блокпоста на в’їзді до Ворохти. Вона вважає, що військовослужбовець сам «спровокував людей, які захищалися».

У новому репортажі hromadske розповіло, на якому етапі зараз історія з народними протестами проти дій ТЦК у селищах Ворохта та Космач, де в лютому 2024 року космацькі жінки перекривали дорогу й напали на авто з дитиною всередині.