В Івано-Франківську хочуть перейменувати вулицю героя СРСР Сірика

У середмісті Івано-Франківська хочуть перейменувати вулицю героя СРСР Дмитра Сірика на честь родини повстанців Яськівих. Відповідне звернення історика Ярослава Коретчука підтримала комісія з питань найменування об’єктів благоустрою, встановлення пам’ятних знаків міської ради.

Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив Ярослав Коретчук.

“Так все виглядало, що в Івано-Франківську ми ще у 2022 році більшу частину вулиць остаточно декомунізували та деколонізували. Однак, на жаль, інколи трапляється так, що десь особливо невеличкі вулички, які не мають великої кількості будинків, мають такі найменування”, — сказав Коретчук.

Зі слів історика, він не перший рік досліджував біографію Дмитра Сірика, на честь якого у 1967 році в Івано-Франківську назвали вулицю, яка в часи польської окупації мала назву Блакитна.

“Це — герой Радянського Союзу, член Комуністичної партії, боєць робітничо-селянської Червоної армії. Згідно з рішенням № 57 тодішньої міської ради цю вулицю перейменували на його честь”, — розповів Ярослав Коретчук.

Історик запропонував переназвати цю вулицю на честь родини Яськівих, яка походить із села Блюдники Галицької громади. Члени цієї сім’ї навчалися та працювали у Станиславові. Дехто з них загинув на околицях міста у сутичках з працівниками НКВС.

“Велика частина цієї сім’ї — шестеро дітей — брали участь в українському визвольному русі, а також в лавах УПА. П’ятеро з них загинули у цій збройній боротьбі за незалежність країни. Одна з представниць була арештована й відбувала покарання в радянських таборах системи. Тому доцільно перейменувати на честь Яськівих загалом, не виділяючи когось окремого з представників цієї родини”, — пояснив Коретчук.

З його слів, в Івано-Франківську зараз немає нащадків сім’ї Яськівих. Вони живуть за кордоном.