Прикарпатця, який пішов у СЗЧ на понад 2 роки, засудили до 5 років ув’язнення

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю, обвинуваченому у самовільному залишенні військової частини на понад три доби.

Сержант зник під час переведення ще 1 грудня 2022 року, пише КУРС з посиланням на вирок суду.

Чоловік був мобілізований 10 березня 2022 року. 1 листопада того ж року військовослужбовець був призначений на посаду командира відділення у роті охорони. Однак на нове місце служби чоловік не з’явився.

Через більш як два роки, 10 лютого 2025 року, сержант повідомив про себе як про військовослужбовця, який не з’явився в розташування військової частини.

У суді він визнав вину та повністю підтвердив версію обвинувачення.

Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 407 КК України та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.