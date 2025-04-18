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Україна повернула тіла ще понад 900 загиблих захисників
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна повернула тіла ще понад 900 загиблих захисників

Автор: Олег Мамчур
18/04/2025 16:43
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В Україну вдалося повернути тіла ще 909 загиблих захисників. Серед них воїни майже з усіх ліній фронту.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 18 квітня, пише Правда.

Серед повернутих захисників загиблі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напряму;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;

Також Україні повернули тіла, які перебували в російських моргах.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Поверненню загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.