Україна повернула тіла ще понад 900 загиблих захисників

В Україну вдалося повернути тіла ще 909 загиблих захисників. Серед них воїни майже з усіх ліній фронту.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 18 квітня, пише Правда.

Серед повернутих захисників загиблі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напряму;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

Також Україні повернули тіла, які перебували в російських моргах.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Поверненню загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.