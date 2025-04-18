Україна повернула тіла ще понад 900 загиблих захисників

В Україну вдалося повернути тіла ще 909 загиблих захисників. Серед них воїни майже з усіх ліній фронту.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 18 квітня, пише Правда.
Серед повернутих захисників загиблі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напряму;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
Також Україні повернули тіла, які перебували в російських моргах.
Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.
Поверненню загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротший термін будуть встановлені особи загиблих.