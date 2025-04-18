У Франківську покажуть театральне дійство “Великдень і КуКуЦи”, натхнене гуцульською традицією 

27 квітня, у Провідну неділю, в Івано-Франківську відбудеться презентація театрально-музичного перформансу «Великдень і КуКуЦи». Ця вистава, натхненна етнографічними записами та особистими спогадами, гармонійно об’єднує духовність, фольклор та сучасну музику.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

«Великдень і КуКуЦи» — це захоплююче театралізоване дійство, що гармонійно поєднує стародавні традиції, сучасне мистецтво та атмосферу великоднього свята. На сцені оживуть веснянки, гаївки та духовні наспіви, створюючи неповторний музичний простір. Глядачі також матимуть можливість насолодитися вражаючим пісочним шоу від талановитої майстрині анімаційних мистецтв Оксани Мергут. Чарівний пісок, переплетений з театральним перформансом «Хору Янголів», наповнить простір натхненням та красою.

Ідея створити виставу зародилася у заслуженої артистки України Галини Баранкевич після того, як вона ознайомилася з книгою Шухевича про дослідження Гуцульщини.

“Саме там я вперше ознайомилася з традицією кукуців, про яку раніше нічого не знала. Пізніше я натрапила на тексти Уляни Маляр, які стали для мене остаточним джерелом натхнення”, – ділиться Баранкевич.

Кукуци — це давня гуцульська традиція, коли на Чистий четвер діти бігають від оселі до оселі, а господині щедро обдаровують їх солодкими булочками у формі пташок.

Авторка книги “Баба Федиха”, на якій базується вистава, Уляна Маляр ділиться своїми спогадами про кукуци.

“Кукуци символізують радість, життя та спадкоємність традицій. У моєму дитинстві, перед тим як відправитися на кукуци, ми обов’язково мали прибрати в хаті. Інакше нас не відпускали, а для дитини не було нічого страшнішого, ніж пропустити кукуци,” — ділиться спогадами Уляна Маляр.

Уляна Маляр ділиться своїми зворушливими емоціями:

“Коли я писала перший твір про кукуци у 2013 році, ще за життя бабусі, я не могла уявити, що колись побачу його на сцені”.

У дійстві задіяні десятки виконавців: від знаних артистів до дітей з театральної майстерні.

Особливу роль у виставі виконує і сама Галина Баранкевич – вона грає бабу Федиху.

На сцені виступатимуть:

KHAYAT — фіналіст національного відбору «Євробачення»;

Проєкт «ЕТНОФОРМАЦІЯ»;

Сергій Лазановський;

GERDAN THEATRE;

Оксана Романюк;

Етногурт AFuNu;

Дарина Луцька;

Анастасія Димид;

«Хор Янголів» (ред. дитяча театральна майстерня), які відіграють ключову роль у виставі.

“Ці діти — справжні універсальні артисти. Вони не лише співають і озвучують, але й втілюють тексти в життя, майстерно передаючи зміст через свої діалоги”, — наголошує керівник майстерні Олексій Лейбюк.

У виставі очікується оригінальний музичний супровід, створений саунд-продюсером Євгеном Чичановським.

Усіх присутніх на події пригостили кукуцами власноруч спеченими студенткою університету Короля Данила. А юні актори показали маленький уривок з анонсованої постановки.

Захід відбудеться 27 квітня о 19:00 у кіноконцертному залі “Арена центр” (ред. Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 46).