Перша ліга. Прикарпаття впевнено перемогло Діназ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківську шоста команда групи “Вибування” приймала передостанню. “Діназ” після розгромної поразки у Тернополі мав шанс якісно підготуватися до цього протистояння, адже у минулому турі команда Головка не брала участі. “Прикарпаття” у 2025 році ще не програвало.

Досить несподівано гості у дебюті протистояння відкрили рахунок. Приходько подав з кутового, а Духота в один дотик пробив у дальній кут і м’яч від стійки залетів у ворота 0:1.

Жахливо у цьому епізоді зіграли захисники “Прикарпаття”. Темп матчу був дуже повільний. Такий розвиток подій повністю влаштовував “Діназ”. Дуже багато помилялися обидві команди у перехідних фазах. Ще до перерви господарі зрівняли рахунок. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Цюцюра – 1:1.

На початку другого тайму команди обмінялися голами. Вже на 47-й хвилині з-за меж штрафної у дальній кут влучив Черткоєв – 1:2. Проте, досить швидко господарі зрівняли рахунок. Цюцюра своїм ударом прицільним ударом змусив капітулювати Чернецького – 2:2.

На 66-й хвилині “Прикарпаття” вже вийшло вперед. Хома з меж штрафної пробивав над голкіпером, який необачно вийшов з воріт – 3:2. Відігратися гості не змогли.

На 86-й хвилині всі питання про переможця зняв Хома, який реалізував вихід сам на сам – 4:2.

Таким чином, третя поспіль поразка вишгородців.