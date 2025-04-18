Які послуги збереження клітин військовослужбовців доступні у Прикарпатському центрі репродукції

У сучасних умовах, коли військові виконують завдання в зонах високого ризику, питання охорони їхнього здоров’я та збереження репродуктивної функції стає вкрай важливим.

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Пише Правда.іф з посиланням на МІСТО

Одним із передових рішень у цьому напрямі стала кріоконсервація клітин — процес заморожування біоматеріалу (сперматозоїдів, яйцеклітин або стовбурових клітин) при наднизьких температурах для подальшого збереження. Цей метод дає змогу забезпечити репродуктивне майбутнє військовослужбовців, які можуть зазнати травм, що впливають на фертильність та зберегти генетичний матеріал у разі ризику загибелі.

З перших днів повномасштабного вторгнення ДНП “Прикарпатський центр репродукції людини” МОЗ України виступив з ініціативою проводити забір і збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, які вирушають на фронт виконувати бойові завдання.

Такою послугою наразі вже скористалися 250 захисників, вдалося заморозити 500 спермодоз.

«Уже є більше двадцяти пацієнтів, яким проводили розмороження. Є вагітні і троє народжених дітей. Тобто ця ініціатива потрібна і дає свої результати — це найголовніше», – зазначає Ігор Головчак, директор Центру репродукції.

Жінок-військовослужбовиць, які вже скористалися цією послугою поки що немає.

Кріоконсервація вже давно використовується в цивільній медицині, але зараз вона активно впроваджується й у військовій сфері — як частина програм підтримки та захисту прав військових на батьківство й лікування.

«Забір і замороження чоловічих репродуктивних клітин здійснюється відносно просто, легко і фінансово малозатратно. Для порівняння – отримати репродуктивні клітини у жінок набагато складніше і більш затратно. Але така послуга є і нею можна також скористатися», – додає гендиректор Центру репродукції.

Це нова послуга у Прикарпатському центрі репродукції, її проводять безкоштовно. У вартість навіть входить проведення аналізів, які потрібно здати перед забором клітин.

Програма доступна для таких категорій осіб віком 18–45 років:

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби та інших спеціальних органів, які беруть участь у бойових діях.

Поліцейські, які виконують службові обов’язки в зонах воєнних дій.

Такий підхід — не лише про науку, а про турботу, людяність і далекоглядність у найважчі часи.

Контакти ДНП “Прикарпатський центр репродукції людини” МОЗ України

(068) 525 28 28

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 51-Г

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