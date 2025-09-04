Чи збудують на Івано-Франківщині газопровід за 323 мільйонів без корупції

Кримінальний шлейф компанії-переможця “Коста-Проект” викликає занепокоєння щодо прозорості будівництва системи лінійної телемеханіки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У червні 2025 року було оголошено тендер на будівництво системи лінійної телемеханіки Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів на території Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей з очікуваною вартістю 395 748 667,52 гривень.

Система лінійної телемеханіки — це обладнання та програми для дистанційного керування і контролю трубопроводів чи електромереж. Вона збирає дані (тиск, температура) і передає їх на пульт управління, дозволяючи операторам стежити за станом і швидко реагувати на проблеми.

Будівництво такої системи — це встановлення датчиків, кабелів і програм для автоматизації роботи.

Участь в тендері взяли три компанії: ТОВ “Коста-Проект”, ТОВ “Сід-Автоматика” та ТОВ “АЛД Інжиніринг та Будівництво”. Перемогу здобуло ТОВ “Коста-Проект” з остаточною пропозицією 323 020 000,00 гривень.

Зазначимо, що вказаний тендерний конкурс міг мати ознаки фіктивності, створюючи видимість конкурентного аукціону. Так, ТОВ «АЛД Інжиніринг та Будівництво» фігурує в одному кримінальному провадженні разом із ТОВ “Коста-Проект” у справі, пов’язаній з фіктивними тендерами.

Імовірно, єдиним реальним конкурентом було ТОВ “Сід-Автоматика” з Івано-Франківської області, яке спеціалізується на будівництві систем лінійної телемеханіки та має відповідний досвід. Натомість ТОВ “Коста-Проект”, яке не є місцевим, запропонувало нижчу ціну та перемогло в конкурсі 29 липня 2025 року.

Фіртка провела журналістське розслідування, яке виявило, що ТОВ «Коста-Проект», компанія-переможець тендеру, фігурує в численних кримінальних провадженнях, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів. З огляду на це, чи можливо, що проєкт будівництва системи лінійної телемеханіки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях буде реалізований чесно та без корупції?

ТОВ “КОСТА-ПРОЕКТ”: будівельний підрядник у фокусі кримінальних розслідувань

“Коста-Проект” — товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване згідно з аналітичною системою YouControl 21 березня 2007 року в Києві. Керівником і головним бухгалтером є Валентин Цвілюк, який також є єдиним учасником і кінцевим бенефіціарним власником компанії станом на 22 квітня 2025 року.

Раніше, до 2016 року, бенефіціаром Дмитро Рябухін. До 2022 року ТОВ “Коста-Проект” не виконувало значних замовлень, проте фігурувало в кримінальних провадженнях з низкою інших компаній, за якими можуть стояти одні й ті самі особи.

Фігуранти одного кримінального провадження

А кримінальних проваджень багато — у судовому реєстрі щодо ТОВ “Коста-Проект” міститься 78 документів.

Жодних остаточних вироків поки що немає. Але ми дослідили вказані судові документи, щоб скласти загальну картину про кримінальний шлейф ТОВ “Коста-Проект”

Кримінальне провадження №42022112100000024 (за ч. 2 ст. 191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”.

У цій справі, ініційованій Службою безпеки України в 2022 році, ідеться про можливе розкрадання коштів державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” через завищення вартості ремонтних робіт. ТОВ “Коста-Проект” виступає як підрядник, що виграв 10 тендерів на загальну суму близько 9 млн грн за період 2019-2021 років.

Підозрюється, що компанія в змові з посадовими особами аеропорту підписувала фіктивні акти виконаних робіт, де обсяги та вартість не відповідали реальності. Це могло вплинути на безпеку критичної інфраструктури, як аеропорт.

Судові ухвали (наприклад, справи №359/12602/23, 359/12603/23, 359/12604/23 від грудня 2023 року) дозволяють огляди об’єктів ремонту. Експертизи перевіряють відповідність робіт договорам, а представників компанії можуть залучати до оглядів. Роль фірми — ймовірний інструмент для завищення витрат і фіктивного виконання.

З матеріалів досудового розслідування

Кримінальне провадження №72024001410000023 (за ч. 5 ст. 191 КК України)

Ця справа, відкрита Офісом Генерального прокурора в 2024 році, стосується розтрати коштів ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” на суму понад 27 мільйонів гривень через завищені ціни на вимірювальні комплекси. ТОВ “Коста-Проект” згадується як один із ланцюга постачальників, пов’язаних з іншими компаніями, що імітували конкуренцію на тендерах Prozorro.

Підозра полягає в тому, що фірма брала участь у схемі, де ціни були штучно завищені, а зв’язки між учасниками (наприклад, подання звітності з однієї IP-адреси) вказують на змову.

У судовій ухвалі (справа №761/28647/25 від липня 2025 року) накладається арешт на вилучені під час обшуку документи, включаючи реєстр банківських документів компанії. Це робиться для збереження доказів, таких як договори та акти, що можуть свідчити про розтрату в умовах воєнного стану. Роль ТОВ “Коста-Проект” — ймовірний елемент мережі, де фіктивні операції дозволяли виводити державні кошти.

Тут же фігурує і ТОВ “АЛД Інжиніринг та Будівництво”, яке, нагадуємо, спливло як конкурент ТОВ “Коста-Проект” в конкурсі на будівництво системи лінійної телемеханіки на території Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. Вірогідність, що це “технічний кандидат” для створення видимості конкуренції дуже висока

Кримінальне провадження №12023060400001362 (за ч. 4 ст. 191 КК України)

У провадженні, розпочатому Житомирською поліцією в 2023 році, йдеться про привласнення понад 3,3 млн грн під час капітального ремонту мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління.

Проєкт фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку. ТОВ “Коста-Проект” — генеральний підрядник, що, за підозрою, у змові з посадовими особами комунального підприємства вносив недостовірні дані в акти виконаних робіт, завищуючи обсяги та включаючи невикористані матеріали.

Судова ухвала від травня 2023 року дозволяє обшук в офісі компанії (Київ, вул. Ак. Кржижановського, 4) для вилучення статуту, договорів, наказів про призначення посадових осіб та електронних носіїв інформації.

Збитки включають завищення на 599 412 гривень за обсяги робіт і 2 623 374 гривень за матеріали. Роль ТОВ “Коста-Проект” — ймовірний організатор фіктивного виконання, з використанням неофіційних робітників і дешевих матеріалів.

Кримінальне провадження №42022000000000441 (за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України)

Ця справа Головного слідчого управління Національної поліції, відкрита в 2022 році, стосується схем з імпортом товарів широкого асортименту, мінімізації податків та легалізації коштів ТОВ “Коста-Проект” фігурує в списку підприємств, причетних до протиправної діяльності, поряд з іншими фірмами, що проводили фіктивні операції.

Підозра — у зловживанні для зменшення податкових платежів і розкраданні державних коштів через імпортні схеми.

Так чим займалося ТОВ “Коста-Проект” згідно з матеріалами кримінальних проваджень?

Основні звинувачення:

Змова з посадовими особами державних підприємств (аеропорт “Бориспіль”, газотранспортна система, трамвайно-тролейбусне управління в Житомирі) для розкрадання бюджетних коштів через публічні закупівлі.

(аеропорт “Бориспіль”, газотранспортна система, трамвайно-тролейбусне управління в Житомирі) через публічні закупівлі. Завищення цін на послуги (наприклад, ремонтні роботи коштували від 200 тисяч до двох мільйонів гривень за договір, але фактичні обсяги можуть не відповідати).

(наприклад, ремонтні роботи коштували від 200 тисяч до двох мільйонів гривень за договір, але фактичні обсяги можуть не відповідати). Імітація конкуренції на Prozorro (виграш тендерів без реальної конкуренції).

(виграш тендерів без реальної конкуренції). Фіктивне виконання та підробка документів : акти (КБ-2в, КБ-3) підписані, але роботи неповні або відсутні, що перевіряється експертизами.

: акти (КБ-2в, КБ-3) підписані, але роботи неповні або відсутні, що перевіряється експертизами. Участь у схемах із міжнародним фінансуванням (ЄБРР) та імпортними операціями для мінімізації податків і легалізації коштів.

Компанія згадується поряд з ТОВ “АЛД Інжиніринг та Будівництво”, ТОВ “Укрбуд Домінанта”, ТОВ “Авгеліт”, ТОВ “Сіларк Прайм” тощо, що вказує на можливу мережу фіктивних підрядників та єдине злочинне угрупування, яке стоїть за цією мережею.

До речі, це помітили й інші журналісти-розслідувачі. Так, за даними видання «Наші гроші», ТОВ “Проектно-інжинірінгова компанія “Генезіс” та ТОВ “Коста-Проект” пов’язані між собою, оскільки мали на час реєстрації спільний номер телефону (0443842378) у державному реєстрі. “Генезіс”, зареєстрована в 2021 році, отримала свій перший державний контракт на 116,27 мільйона гривень від військової частини 3078 Національної гвардії України для реконструкції господарської будівлі в Києві.

Аналіз кошторису контракту “Генезіс” показує значне завищення цін на будматеріали: цегла М150 коштує 11,79 грн/шт (ринкова ціна — 8,90-10,26 грн), гідроізоляційна суміш — 146 грн/кг (ринкова — 95-99 грн), пісок – 1207 грн/куб. м (ринкова — 400-818 грн). Потенційна переплата на 10 позиціях сягає щонайменше три мільйони гривень, що еквівалентно вартості 31 дрона Mavic 3E Enterprise.

Ось такий кримінальний шлейф у ТОВ “Коста-Проект”. Але нагадуємо, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в суді.

ТОВ “Коста-Проект”, яке перемогло в тендері на будівництво системи лінійної телемеханіки для Богородчанського ЛВУМГ вартістю 323 020 000,00 грн, має сумнівну репутацію через численні кримінальні провадження. Компанія фігурує в 78 судових документах, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів, завищенням цін, фіктивним виконанням робіт та імітацією конкуренції на тендерах Prozorro.

Зокрема, справи стосуються проєктів аеропорту “Бориспіль”, газотранспортної системи, капітального ремонту в Житомирі та схем із мінімізації податків. Участь ТОВ “АЛД Інжиніринг та Будівництво”, ймовірного “технічного кандидата”, у тендері вказує на можливу змову для створення видимості конкуренції, тоді як ТОВ “Сід-Автоматика” могло бути єдиним реальним конкурентом завдяки своєму досвіду.

Відсутність остаточних судових вироків, відповідно до статті 62 Конституції України, не дозволяє стверджувати вину ТОВ “Коста-Проект”. Проте значна кількість кримінальних проваджень, пов’язаність з іншими підозрілими компаніями та завищення цін у попередніх проєктах створюють високий ризик корупції при реалізації проєкту в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Для забезпечення прозорості необхідний ретельний нагляд за виконанням робіт, незалежні експертизи та перевірка відповідності виконаних обсягів заявленим у договорах. Без цього ймовірність чесної реалізації проєкту залишається низькою.