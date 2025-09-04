У Івано-Франківську велосипедист збив малолітнього пішохода

У результаті зіткнення пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медичного закладу. Поліція розпочала розслідування.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

За попередньою інформацією слідства, 3 серпня, близько 19:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську біля фонтану на Вічевому майдані 20-річний велосипедист здійснив наїзд на 6-річного хлопця. Потерпілого доставили до лікарні.

За даним фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовують поліцейські. Триває досудове розслідування.