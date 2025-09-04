ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті хулігани розтрощили рейсовий автобус. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті хулігани розтрощили рейсовий автобус. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/09/2025 13:44
У Ворохті двоє чоловіків пошкодили рейсовий автобус, розбивши вікна молотками. Подія сталася ввечері 3 вересня.

Отримавши повідомлення, на місце події прибули яремчанські поліцейські. Правоохоронці провели огляд, опитали свідків та вилучили речові докази, пише поліція Прикарпаття.

Завдяки злагодженим діям поліцейські оперативно затримали зловмисників на одній із вулиць селища.

Автобусне вікно, пошкоджене чорною фарбою
Білий мікроавтобус вночі, поліція України
Молоток на траві, поліційне фото.

Затриманими виявилися 21-річний житель Косівщини та 27-річний мешканець Надвірнянщини. Їхні дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ).

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. За вчинене їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Поліцейський автомобіль з увімкненими сиренами, ніч.

