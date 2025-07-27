Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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27 липня – День медичного працівника

– 115 років від дня народження Любові Сухої (1910-1988), етнографині, мистецтвознавиці, дослідниці гуцульських художніх виробів з металу;

– 60 років від дня народження Марії Микицей (1965-2025), поетесі, авторці збірок «Саламандра», «У затінку шафранів», «Плетиво», «Інфра», повісті «Будинок, який умів розмовляти», лауреатці міської премії ім. І. Франка за книгу «Трофей на довгу пам’ять».

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.