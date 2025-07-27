Дощ з грозою: погода на Прикарпатті 27 липня

27 липня 2025 року на Івано-Франківщині та в обласному центрі синоптики прогнозують хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, грози, слабкий град.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту : вночі 18-20°, вдень 24-26°.

По області: вночі 17-22°, вдень 21-26°.

У високогір’ї Карпат: вночі 15-20°, вдень 18-23°.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 2-4 км.