Як у Франківську проходить фестиваль “Струни старого Станиславова” ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО

Дану подію організовує Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.

Так у суботу, 26 липня, “Струни старого Станиславова” лунали на площі біля філармонії.

Під час концерту проходив збір коштів на потреби 4 окремої танкової бригади, зокрема, на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Сьогодні, 27 липня, “Струни старого Станиславова” лунатимуть у палаці Потоцьких. Початок концерту о 20 годині вечора.

“Суть фестивалю — навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що вона у Франківську є, і багато франківців, насправді, за нею сумують і хочуть, щоб її більше звучало. Щоб люди навчилися відрізняти, де головна партія, де головна тема, де побічна. Навіть не маючи слухового досвіду для класики, коли вони вперше чують, процес аналізу запускається в мозку. Це дуже цікаво, бо коли слухаєш класичну музику, дуже багато зон мозку задіюється, і люди вчаться думати”, – ділиться Юрій Маршалик, один із організаторів фестивалю, соліст камерного оркестру “Гармонія Нобіле”.