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Як у Франківську проходить фестиваль "Струни старого Станиславова" ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕОі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як у Франківську проходить фестиваль “Струни старого Станиславова” ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
27/07/2025 09:33
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Упродовж трьох днів, 25-27 липня, у Івано-Франківську проходить фестиваль класичної музики «Струни старого Станиславова», пише Правда ІФ

Дану подію організовує Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.

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Вуличний оркестр виконує класичну музику
Фестиваль Струни старого Станиславова у Франківську

Так у суботу, 26 липня, “Струни старого Станиславова” лунали на площі біля філармонії.

Послухати класику прийшли сотні людей.

Вуличний концерт оркестру біля будівлі.
Вуличний оркестр виконує музику на відкритому повітрі.
Люди сидять на вулиці під час заходу.
Оператор знімає подію на вулиці.
Люди сидять на вулиці, пес лежить поруч.
Група людей сидить на стільцях на вулиці.
Концерт під відкритим небом на міській вулиці.
Музикант грає на скрипці на вулиці
Люди сидять на вулиці, поруч лежить пес.

Під час концерту проходив збір коштів на потреби 4 окремої танкової бригади, зокрема, на  засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Стіл зі збором пожертв для ЗСУ на вулиці.
Захід на вулиці, стіл з дроном і скринькою
Стіл із прапором України та ящиком для пожертвувань
Купюри гривень у прозорій скриньці для пожертв
Батько з сином на вуличному заході, натовп позаду.
Люди на вулиці під час заходу

Сьогодні, 27 липня, “Струни старого Станиславова” лунатимуть у палаці Потоцьких. Початок концерту о 20 годині вечора.

“Суть фестивалю — навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що вона у Франківську є, і багато франківців, насправді, за нею сумують і хочуть, щоб її більше звучало. Щоб люди навчилися відрізняти, де головна партія, де головна тема, де побічна. Навіть не маючи слухового досвіду для класики, коли вони вперше чують, процес аналізу запускається в мозку. Це дуже цікаво, бо коли слухаєш класичну музику, дуже багато зон мозку задіюється, і люди вчаться думати”, – ділиться Юрій Маршалик, один із організаторів фестивалю, соліст камерного оркестру “Гармонія Нобіле”.

Оркестр виконує концерт на відкритому повітрі
Чоловік грає на віолончелі на вулиці
Жінка грає на скрипці на відкритому заході.
Люди на відкритому заході з камерою.
Жінка знімає відео на вулиці
Люди на вуличному заході сидять у глядацькій зоні.
Хлопчик сидить на велосипеді серед людей на заході.
Скрипалька виконує музику на вуличному концерті
Група людей аплодує на вуличному заході.
Люди сидять на вулиці на стільцях
Квартет музикантів грає класичну музику на вулиці
Оркестр музикантів грає на інструментах на сцені.
Концерт класичної музики просто неба на площі
Група людей сидить біля старої будівлі
Натовп людей на вулиці з пішохідною зоною.
Людей на вулиці під час заходу, чоловік з камерою.
Жінки сидять на лавці у парку міста
Люди аплодують на вуличному заході.
Люди сидять на вулиці з квітами
Люди на вулиці під час заходу на природі.
Жінка з дитиною на вулиці ввечері
Оркестр грає на вулиці, диригент з скрипкою
Чоловік сидить на вулиці серед перехожих.
Люди на вулиці у центрі міста
Група людей на вулиці, спілкуються та очікують.