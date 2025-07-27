Як у Франківську проходить фестиваль “Струни старого Станиславова” ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО

Упродовж трьох днів, 25-27 липня, у Івано-Франківську проходить фестиваль класичної музики «Струни старого Станиславова», пише Правда ІФ
Дану подію організовує Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.
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Так у суботу, 26 липня, “Струни старого Станиславова” лунали на площі біля філармонії.
Послухати класику прийшли сотні людей.
Під час концерту проходив збір коштів на потреби 4 окремої танкової бригади, зокрема, на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Сьогодні, 27 липня, “Струни старого Станиславова” лунатимуть у палаці Потоцьких. Початок концерту о 20 годині вечора.
“Суть фестивалю — навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що вона у Франківську є, і багато франківців, насправді, за нею сумують і хочуть, щоб її більше звучало. Щоб люди навчилися відрізняти, де головна партія, де головна тема, де побічна. Навіть не маючи слухового досвіду для класики, коли вони вперше чують, процес аналізу запускається в мозку. Це дуже цікаво, бо коли слухаєш класичну музику, дуже багато зон мозку задіюється, і люди вчаться думати”, – ділиться Юрій Маршалик, один із організаторів фестивалю, соліст камерного оркестру “Гармонія Нобіле”.