У Болехівській громаді оголошено два дні жалоби за загиблим бійцем

У Болехівській громаді на Івано-Франківщині оголошено 27 та 28 липня днями жалоби за полеглим захисником Мельниковичем Віктором

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

Військовий Мельникович Віктор став на захист рідної землі у жовтні 2022 року.

Командир екіпажу безпілотних літальних апаратів, боєць зенітного ракетно-артилерійського підрозділу, він щодня ризикував життям, щоб небо над Україною залишалося вільним.

21 липня 2025 року серце героя зупинилося — ворожий безпілотник “Молнія” забрав життя Віктора в районі села Осикове на Донеччині.

“У зв’язку з гіркою звісткою з фронту, з метою вшанування пам`яті загиблого під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у війні росії проти України військовослужбовця, розпорядженням міського голови 27 та 28 липня у Болехівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби”, – йдеться у дописі.

Державний Прапор України на адміністративних будівлях, підприємствах, установах та організаціях буде приспущений та доповнений траурними стрічками. Представникам усіх підприємств, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та скасувати розважальні заходи.