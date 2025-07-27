ІФНТУНГ запрошує абітурієнтів, які хочуть вивчати Землю

Наука для Землі: де екологія зустрічається з геологією

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Що може бути важливішим за здорову планету? Чисте повітря, безпечна вода, стійкі ландшафти та стабільний клімат – усе це залежить від тих, хто знає природу зсередини.

На факультеті природничих наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу народжуються майбутні «лікарі Землі» — екологи, геологи й геофізики, які вже сьогодні готуються взяти відповідальність за завтрашній світ.

Факультет природничих наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу пропонує такі актуальні спеціальності й освітні програми:

Екологія

Геологія родовищ нафти і газу

Нафтогазова геофізика

Усі освітні програми факультету студентоцентровані та спрямовані на підготовку кваліфікованих кадрів для підприємств нафтогазового комплексу України та суміжних галузей. Адже саме тут формується фундамент енергетичної незалежності держави та свідомого користування природними ресурсами.

5 причин, чому варто обрати Факультет природничих наук ІФНТУНГ

1) Можливості для розвитку

Саме тут можна отримати фах, який дозволяє виконувати цікаву роботу, від результатів якої залежить добробут нашої країни. Це чудова нагода розвивати свої компетенції та робити внесок у вирішення природничих проблем.

2) Широкі можливості працевлаштування

На факультеті природничих наук можна здобути фах, який дозволяє працевлаштуватися у державні та приватні компанії, отримувати конкурентну на ринку праці заробітну плату та мати можливість кар’єрного зростання.

3) Природничі професії підходять і для хлопців, і для дівчат

Професії, які здобувають на факультеті природничих наук ІФНТУНГ, гендерно нейтральні, вони враховують особисті вподобання кожного здобувача й здобувачки (робота в «полі», на промислах, у лабораторних центрах, науково-дослідних установах, закладах освіти тощо).

4) Міжнародні проєкти

Студенти ІФНТУНГ беруть участь у програмах подвійних дипломів із Краківськоюю гірничо-металургійною академією ім. С.Сташіца, міжнародних проєктах та програмах стажування

5) Освіта в ІФНТУНГ – сучасна

Забудьте про старе обладнання і програми, які не працюють. Студенти ІФНТУНГ опановують сучасні геоінформаційні системи та спеціалізоване програмне забезпечення – Petrel, Геопошук, MapInfo. А обладнанню, на якому навчаються студенти, можуть позаздрити навіть передові приватні фірми – георадар, пристрої GPS, геологічні компаси, газовий та рідинний хроматографи, датчики шуму, радіації, освітленості, станції моніторингу якості повітря та води – і це далеко не вичерпний перелік.

Переваги навчання на факультеті природничих наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Практичний підхід до навчання

У навчанні використовуються інтерактивні методи, такі як, мозковий штурм, кейс-метод, дискусії тощо. Заняття проводяться у сучасних навчально-дослідних лабораторіях, комп’ютерних класах та на базі виробничих потужностей організацій-партнерів. Для проведення лекцій та практичних занять запрошуються вітчизняні та міжнародні фахівці, які діляться практичним досвідом вирішення різних геолого-екологічних проблем.

Унікальна історія та потужна матеріально-технічна база випускових кафедр

Кафедрі екології ІФНТУНГ виповнилося вже 30 років! Її заснував видатний український вчений, знаний в усьому світі доктор геолого-мінералогічних наук Олег АДАМЕНКО. До навчально-дослідної бази кафедри входять лабораторії фізико-хімічних методів досліджень стану навколишнього середовища, біоіндикації та біотестування, моніторингу техногенних фізичних полів, техноекологічних досліджень, комп’ютерний мультимедійний клас комп’ютерної картографії та ГІС, що дозоляє проводити широкий спектр екологічних досліджень, і де студенти здобувають практичний досвід роботи з сучасним обладнанням і обробкою даних.

Кафедра Геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ розпочинала нафтогазогеологічну освіту на заході України і на сьогодні має понад 80-річний досвід підготовки геологів-нафтовиків. Протягом десятиліть тут працювали провідні вчені, заслужені діячі науки і техніки України, доктори наук, автори наукових шкіл. Сьогодні кафедра об’єднує досвід поколінь і сучасний науковий підхід, що робить її одним із флагманів геологічної освіти в Україні. Матеріально-технічна база кафедри включає навчально-дослідницьку лабораторію інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, лабораторію каустобіолітів ім. Порфір’єва В. Б., лабораторію нафтогазової гідрогеології, газоаналітичну лабораторію, петрографічну лабораторію, лабораторію комп’ютерного моделювання геологічних об’єктів, геологічний музей, знаний далеко за межами Івано-Франківщини, колекції картографічного та кам’яного матеріалу.

Кафедра Нафтогазової геофізики ІФНТУНГ була створена у 1946 році у складі нафтового факультету Львівського політехнічного інституту. Від початку кафедра формувалась на базі провідних спеціалістів та науковців у сфері геофізики, які заклали міцний фундамент для подальшого розвитку науково-дослідної діяльності та навчального процесу. З роками кафедра активно співпрацювала з нафтогазовими підприємствами України, впроваджуючи сучасні геофізичні методи у практику. Сьогодні кафедра є одним із провідних освітньо-наукових центрів у цій галузі, готуючи бакалаврів, магістрів і докторів філософії, та бере активну участь у наукових дослідженнях, міжнародних проєктах і технічних інноваціях.

Участь в наукових дослідженнях

Студенти ІФНТУНГ мають можливість долучатися до грантових програм, науково-дослідних робіт та проводити власні дослідження, що розвиває практичні навички натурних, лабораторних та дистанційних досліджень. Результати своїх досліджень студенти представляють на всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах студентських наукових робіт, що є чудовою нагодою розвивати свої компетенції та робити внесок у вирішення практичних проблем.

Персональний підхід та підтримка викладачів

Освітній процес забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента та індивідуальну траєкторію навчання. Досвідчені викладачі завжди готові допомогти, надати поради та підтримати в навчанні чи дослідницькій діяльності. На випускових кафедрах працює кваліфікований науково-педагогічний персонал, який має практичний досвід та постійно підвищує свою кваліфікацію у галузевих виробничих підприємствах та науково-дослідних установах.

Чому навчання на факультеті природничих наук в ІФНТУНГ унікальне?

виїзні польові практики, які окрім набуття практичних навиків з проведення геологічних та екологічних досліджень, формують у студентів soft-skills – лідерські навики, роботи у команді, таймінгу, неформального спілкування, взаємодопомоги;

співпраця з організаціями-стейкхолдерами – лідерами нафтогазового й енергетичного сектору України, дозволяє динамічно змінювати програми підготовки здобувачів, що є вкрай важливим для їхнього потенційного працевлаштування. А дуальна освіта дозволяє працевлаштовуватися вже з третього курсу, паралельно з навчанням.

Практична підготовка – основа навчання на факультеті природничих наук ІФНТУНГ:

використання сучасної лабораторної бази випускових кафедр, що дозволяє проводити широкий спектр фізичних вимірів і досліджень та обробляти отримані результати, моделювати об’єкти та прогнозувати розвиток процесів, виконувати побудови, використовуючи ГІС-технології;

проведення польових екологічних досліджень на базі Дністровського інженерно-екологічного протипаводкового полігону у с. Маріямпіль Івано-Франківської області;

проведення польових геологічних досліджень на базі навчальної бази ІФНТУНГ «Факел» у с. Битків Івано-Франківської області;

проведення спеціалізованих геологічних досліджень у науково-дослідних та виробничих підрозділах АТ ”Укргазвидобування”, ПАТ ”Укрнафта” та АТ ”Укртрансгаз”.

Факультет природничих наук ІФНТУНГ готує тих, хто вивчає Землю, щоб берегти її.