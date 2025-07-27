Воїну назавжди 25. На Франківщину прямує скорботний кортеж з загиблим Мельниковичем Віктором

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду

“Йому було лише 25… Перед ним ще було все життя, мрії, родина, мирне небо. Але він обрав шлях воїна. Вибрав — і пройшов його до кінця. За кожного з нас. За майбутнє, за свободу, за Україну. Він загинув, щоб ми жили. Щоб наші діти не чули вибухів, щоб наші батьки не плакали від страху, щоб над усією Україною знову засяяло сонце миру”, – йдеться у дописі.