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Воїну назавжди 25. На Франківщину прямує скорботний кортеж з загиблим Мельниковичем Віктором

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 11:12
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Болехівську громаду на Івано-Франківщині просять гідно зустріти полеглого Героя Мельниковича Віктора.

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду

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Сьогодні, 27 липня 2025 року, захисник назавжди повертається до рідного дому – у Козаківку.

“Йому було лише 25… Перед ним ще було все життя, мрії, родина, мирне небо. Але він обрав шлях воїна. Вибрав — і пройшов його до кінця. За кожного з нас. За майбутнє, за свободу, за Україну. Він загинув, щоб ми жили. Щоб наші діти не чули вибухів, щоб наші батьки не плакали від страху, щоб над усією Україною знову засяяло сонце миру”, – йдеться у дописі.

Жителів громади просять організуватися у коридор слави вздовж вулиць міста та сіл громади, якими проїжджатиме траурний кортеж.

Жалобний кортеж вирушить з міста Долини о 13.30 год. та рухатиметься за таким маршрутом:

-вул. Данила Галицького

-площа Івана Франка

-вул. Коновальця

-село Тисів

-село Поляниця

-село Козаківка.

Прийдіть вшанувати воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час.