Прикарпатські рятувальники шість годин розшукували заблукалого туриста у лісовому масиві

Рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав у лісовому масиві. Пошуково-рятувальні роботи провели на відстані понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Обстежено понад 7 км важкопрохідної лісової місцевості

26 липня о 23:32 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в області від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те,що під час збирання грибів в лісовому масиві між селами Манява та Гута Солотвинської територіальної громади заблукав чоловік.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень, кінологічні розрахунки зі службовими собаками, квадроцикл та безпілотний літальний апарат. Обстежено понад 7 км важкопрохідної лісової місцевості.

“У результаті проведених робіт, сьогодні о 05:15 рятувальники знайшли заблукалого громадянина 1980 року народження та супроводили до населеного пункту”, – йдеться у дописі.

ДСНС Прикарпаття закликає громадян– вирушаючи до лісу чи в гори, обов’язково повідомляйте рідних про свій маршрут, майте при собі заряджений телефон, засоби орієнтування та необхідне спорядження.

Також рекомендуємо встановити мобільний додаток «Порятунок у горах», який у разі небезпеки дозволяє миттєво повідомити рятувальників про ваше місцезнаходження.

Завантажити застосунок можна за посиланням: http://surl.li/hbabwg