У міському парку в Івано-Франківську відбудеться турнір з середньовічного бою

В Івано-Франківську, в парку Шевченка, біля літньої естради, 2 серпня проєкт “БугуртСіч” проведе відкритий день командних боїв у форматі бугурту, який поєднує елементи спорту, історії та командної взаємодії.

Бугурт — це одна з номінацій середньовічного бою, який об’єднує спорт та історичну реконструкцію. Учасники в лицарських обладунках беруть участь в спортивних змаганнях, відтворюють битви загонів в епоху середньовіччя, використовуючи м’які обладунки та зброю. Лише професійні спортсмени використовують металеві обладунки та затуплену зброю. Такий вид дозвілля є повністю безпечним і навіть адаптивним. Участь беруть як досвідчені бійці, так і новачки з різних організацій, пише Галка

Нині бугурт – це не лише видовищний спорт, а й спосіб реабілітації для ветеранів.

Лицарські бої допомагають впоратися з травмами війни, повернути відчуття контролю й сили.

“Ми звернули увагу саме на американський досвід. Там дуже багато військових і ветеранів в американській збірні з середньовічного бою. В перших складах американської збірної було десь до 80% представників з морської піхоти американської. І ми звернули увагу на проєкт Steel Soldier. Хлопці знімають фільм про те, як середньовічний бій і бугуртний спорт допоміг їх ветеранам подолати ПТСР і його наслідки”, — розповіла засновниця і керівниця проєкту “Бугурт Січ” в інтерв’ю Армія ФМ Олена Кречет.

У програмі — відкрите тренування, командні номінації, показовий турнір, де учасники продемонструють, як працює цей формат для реабілітації та залучення ветеранів до активного життя.

“Ми покажемо як командні бої можуть об’єднувати людей, формувати довіру, витривалість та взаємоповагу. Захід має спортивний та просвітницький характер і є частиною ширшої ініціативи зі створення простору взаємодії для цивільних та військових через спільну справу. Наша організація — ветеранський проєкт “Бугурт Січ”, який поєднує фізичну активність, історичну реконструкцію та спільнотворення для військових, ветеранів і цивільних. Ми системно працюємо в напрямку живої історії, досліджуючи, відтворюючи та популяризуючи традиції, бойову культуру, матеріальну спадщину та цінності минулого“, — пояснює Олена Кречет.

Подія відбуватиметься біля літньої естради міського парку Шевченка з 15:00 до 19:00 год.