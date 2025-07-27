Внаслідок осколкового вогнепального поранення помер захисник з Франківщини Слюзар Роман

Помер захисник з Калуської громади на Івано-Франківщині — старший лейтенант Слюзар Роман, 1978 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року.

Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин.