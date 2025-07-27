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Диван на коліщатках в темній вітальні

Внаслідок осколкового вогнепального поранення помер захисник з Франківщини Слюзар Роман

Автор: Оксана Марушкевич
27/07/2025 13:21
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Помер захисник з Калуської громади на Івано-Франківщині — старший лейтенант Слюзар Роман, 1978 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

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На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року.

Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин.

“Відданий військовий присязі на вірність українського народу, на превеликий жаль 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникнення осколкового вогнепального поранення, якого зазнав, захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника”, – йдеться у дописі.