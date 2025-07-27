У річках на Прикарпатті підніметься рівень води до одного метра

Сьогодні ввечері, 27 липня, синоптики прогнозують на території Івано-Франківської області погіршення погодніх умов: дощі, місцями грози та град. Через значні опади у річках Дністер та Прут очікується підйом рівня води.

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Пише Правда.іф з посиланням на департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА





“У зв’язку з очікуваними значними опадами, ввечері 27 липня та впродовж 28-29 липня на ріках Дністра та Прута очікується підйом рівнів води на 0,3-1м над рівнями 27 липня на 08.00, можливо формування місцевого та схилового стоку, загроза утворення окремих селевих потоків. ( жовтий рівень небезпечності).

Протягом доби 28 липня по області та місту очікується значний дощ( 15-29 мм за 12 год. та менше), грози, град (6-19 мм). I рівень небезпечності, жовтий”, – йдеться у дописі.