Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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1 серпня – 45 років виповнюється Ірині Лембрик (1980), поетесі, лікарю-педіатру, членкині НСПУ (1997), докторці медичних наук (2014), уродженці м. Івано-Франківська.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.