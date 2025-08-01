«Опілля» з’явилось у країні тюльпанів і вітряків: де купити тернопільські напої в Нідерландах

Найдавніша пивоварня Тернополя продовжує успішно освоювати світові ринки. Продукція цього виробника вже є й у західноєвропейській країні, відомій насамперед тюльпанами, каналами і вітряками.

Пиво і квас «Опілля» з’явилися в продажу в 11-ти містах різних провінцій Нідерландів. Купити напої можна в низці продуктових крамниць і супермаркетів.

«Всі точки продажу «Опілля» в Нідерландах із вказаними адресами легко знайти на сайті пивоварні. Там можна придбати 11 сортів пива і «Білий», «Домашній» та «Чорний» квас. Пишаємось, що завдяки таланту наших броварів і вдосконаленню технології можемо постачати за кордон ті ж напої, що й у крамниці України», — наголошує менеджер відділу експорту «Опілля» Мар’яна Рогальська.

Зовнішньоекономічну діяльність пивоварня почала у квітні 2022 року. Нині продукція «Опілля» успішно продається в Польщі, Італії, Великій Британії, США, Грузії, Чехії, Іспанії. В усіх цих країнах вона користується великою популярністю. Люблять напої «Опілля» у світі за те ж, за що їх шанують в Україні: довершений смак, бездоганна якість і натуральність. Напої не містять штучних складників і зроблені за традиційними українськими технологіями з добірної природної сировини.

«Ми постійно нарощуємо виробництво, щоб задовольнити і запит українців, і запит громадян країн, куди постачаємо продукцію. Саме з українців, які з приємністю купують рідне «Опілля» та радять його іншим, і починається попит в країнах експорту. Наша мета — щоб своє було завжди поруч і зігрівало спогадами про дім навіть за тисячі кілометрів. У Нідерландах з лютого 2022-го українців побільшало на 120 тисяч. Тому певні, що і в цій країні наші справжні пиво й квас швидко стануть популярними і збагатять жителів Нідерландів українськими традиціями», — підкреслює директор відділу експорту «Опілля» Лука Гомівка.

Тернопільський виробник продовжує розширювати географію постачання і дуже скоро в іще кількох країнах можна буде придбати смачні та натуральні напої «Опілля», що на різних континентах популяризують українське.