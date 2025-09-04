Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
4 вересня – 70 років виповнюється Михайлові Косилу (1955), краєзнавцю, педагогу, заслуженому працівникові освіти України, голові Івано-Франківської обласної організації НСКУ, члену НТШ ім. Т. Шевченка і президії правління НСКУ, голові федерації спортивного туризму Івано-Франківської області, Почесному краєзнавцю України (2011), кандидату педагогічних наук, уродженцю с. Заріччя Надвірнянського району (нині Делятинської селищної територіальної громади Надвірнянського району).
