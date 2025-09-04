ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар на вересень 2025 року, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
04/09/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

4 вересня – 70 років виповнюється Михайлові Косилу (1955), краєзнавцю, педагогу, заслуженому працівникові освіти України, голові Івано-Франківської обласної організації НСКУ, члену НТШ ім. Т. Шевченка і президії правління НСКУ, голові федерації спортивного туризму Івано-Франківської області, Почесному краєзнавцю України (2011), кандидату педагогічних наук, уродженцю с. Заріччя Надвірнянського району (нині Делятинської селищної територіальної громади Надвірнянського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

