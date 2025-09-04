Синоптики попереджають про дощ та грозу на Франківщині 4 вересня

4 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність та слабкий туман. Вдень місцями в регіоні пройде короткочасний дощ та гроза.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вдень — 25-30° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 20-25° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 100-500 метрів.