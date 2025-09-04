ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Асфальтування дороги в селі, робота техніки.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті продовжуються ремонтні роботи на дорогах державного значення. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 09:48
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня заплановано значний обсяг ремонтних робіт на Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (с. Великий Ключів), Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути (с. Рожнів, ділянка Княже – Попельники), Т-09-04 Озеряни – Кути (ділянки Заболотів – Рожнів та селище Кути), Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця (селище Отинія).

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Додатково заплановано:

  • ліквідацію розмиву дорожнього полотна внаслідок зсуву ґрунту у с. Голинь (Н-10 Стрий – Мамалига);
  • ремонт і встановлення нових дорожніх знаків;
  • оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів, зокрема біля освітніх закладів;
  • упорядкування узбіч.
Пішохідний перехід з дорожніми конусами на дорозі.
Пішохідний перехід біля будівлі сільради, Україна.
Дорожня техніка ремонтує асфальт на дорозі.
Трактор косить узбіччя дороги під сонцем

СХОЖІ НОВИНИ