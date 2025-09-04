На Прикарпатті продовжуються ремонтні роботи на дорогах державного значення. ФОТО

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня заплановано значний обсяг ремонтних робіт на Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (с. Великий Ключів), Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути (с. Рожнів, ділянка Княже – Попельники), Т-09-04 Озеряни – Кути (ділянки Заболотів – Рожнів та селище Кути), Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця (селище Отинія).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Додатково заплановано: