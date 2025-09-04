В Івано-Франківському університеті нафти і газу оголосили додаткову сесію для вступників

З 12 по 25 вересня 2025 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу триватиме додаткова сесія для вступників на всі спеціальності бакалаврату та магістратури на платну форму навчання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці університету.

“Це — чудовий шанс для тих, хто цілеспрямовано йде до обраної спеціальності, але не встиг чи не зміг подати документи раніше”, — йдеться у дописі.

Також університет нафти і газу отримав ще 50 додаткових ліцензійних місць на бакалаврат для вступу на спеціальність G17 “Архітектура та містобудування”. У виші пояснюють це тим, що попит перевищив кількість місць.

Загалом для участі у додатковій сесії абітурієнтам потрібно подати заяву на вступ заново. Це можна буде зробити з 12 вересня. Інші умови щодо реєстрації на творчий конкурс можна дізнатися у приймальній комісії освітнього закладу, інформують на сторінці університету нафти і газу.