На війні поліг франківець Денис Шевцов

В Івано-Франківській громаді 5 вересня 2025 року попрощаються з 38-річним військовослужбовцем Денисом Шевцовим.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Денис Шевцов народився 7 березня 1987 року. Старший сержант загинув 26 серпня 2025.

5 вересня о 9:00 розпочнеться прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна Дениса Шевцова поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.