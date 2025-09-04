На війні поліг франківець Денис Шевцов

В Івано-Франківській громаді 5 вересня 2025 року попрощаються з 38-річним військовослужбовцем Денисом Шевцовим.
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.
Денис Шевцов народився 7 березня 1987 року. Старший сержант загинув 26 серпня 2025.
5 вересня о 9:00 розпочнеться прощання з полеглим бійцем у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.
Воїна Дениса Шевцова поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.