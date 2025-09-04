Максим Скрипник — арбітр матчу «Прикарпаття-Благо» – «Буковина»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 5-го туру VBET Першої ліги.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Зокрема, поєдинок “Прикарпаття-Благо” – “Буковина”, який відбудеться найближчої п’ятниці, 5 вересня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Максим Скрипник.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 29-річний рефері з Київської області почав обслуговувати минулого сезону, а до цього з літа 2023-го він відпрацював на восьми іграх Другої ліги.

У матчах за участі івано-франківської та чернівецької команд Скрипник працюватиме вдруге. За його арбітражу на першому етапі “Буковина” на виїзді здолала “Поділля” (1:0), а у весняній частині чемпіонату “Прикарпаття” у Львові здобуло вольову перемогу над “Феніксом-Маріуполем” (3:2).