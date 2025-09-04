Реабілітаційний центр в Івано-Франківську за понад мільярд гривень: можливі завищені ціни та сумнівний аудит

Департамент розвитку громад, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації уклав 21 липня 2025 року договір з ТОВ «Промбудсервіс-Косів» на будівництво реабілітаційного центру вартістю 1,18 мільярда гривень.

Попри великий бюджет і формальний аудит, фахівці та журналісти виявили можливі порушення, завищення цін і надмірні тендерні вимоги, що виключають інших учасників, пише Фіртка.

Так, будівництво реабілітаційного центру планують завершити до кінця 2026 року на вулиці Федьковича, 91 в Івано-Франківську. Фінансування здійснюється з державного бюджету. Динамічна ціна включає 12,07 мільйона гривень на компенсацію інфляції, на медичне обладнання та меблі виділено 556,07 мільйон гривенб (47% загальної суми).

Водночас ТОВ «Промбудсервіс-Косів» уже кілька років виграє великі тендери на будівництво та ремонт у регіоні, часто пов’язані з медичними закладами та школами.

Разом з тим, компанія фігурувала в кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів із КП «Будінвест» Івано-Франківської обласної ради, де виявили неповне виконання робіт, підміну матеріалів і фіктивні документи.

Попри це, фірма отримала один із найдорожчих проєктів області — будівництво реабілітаційного центру. Аудит, проведений формально, не перевірив розрахунки кошторису.

Журналісти «Наших грошей» порівняли ціни на матеріали та обладнання з ринковими:

Алюмінієві віконні блоки — 34 536 грн/кв. м, на ринку — близько 16–18 тисяч грн.

Протипожежні двері — 22 200 грн/кв. м, на ринку — 6–7,5 тисяч грн.

Бетон B30 — 6 360 грн/куб. м, на ринку — 4 200–4 400 грн/куб. м.

Також виявили невідповідності в документації та сумнівні розрахунки зарплат працівників.

Разом з тим, тендер пройшов без конкуренції: інші компанії не подали пропозицій, частково через надмірні специфічні вимоги до техніки, працівників та документів, які практично неможливо виконати всім, окрім ТОВ «Промбудсервіс-Косів».

Завищення цін, відсутність конкуренції та специфіка вимог, формованих під одного учасника, викликають серйозні підозри щодо ефективного використання 1,18 мільярда гривень бюджетних коштів.

Кримінальний шлейф компанії та зв’язки з особами, причетними до сумнівних схем, лише підсилюють занепокоєння. Для встановлення прозорості та законності процесу необхідна ретельна перевірка з боку Держаудитслужби та Антимонопольного комітету України.