На Прикарпатті судитимуть двох чоловіків за незаконний збут зброї та боєприпасів
Автор: Олег Мамчур
04/09/2025 11:46
Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Коломийського та Косівського районів, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв.

Слідство встановило, що чоловіки незаконно придбали та зберігали корпуси гранат Ф-1 та М67, запали М213 та УЗРГМ, вогнепальну зброю, патрони та інші боєприпаси промислового виготовлення, придатні для вибуху.

Поліцейські затримують чоловіка в лісі
Поліцейський затримує особу у парку

Далі вони збували ці предмети, отримуючи за це гроші.

За вчинене обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Ящики з боєприпасами, підпис Прокуратура України.

