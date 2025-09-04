На Прикарпатті судитимуть двох чоловіків за незаконний збут зброї та боєприпасів

Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Коломийського та Косівського районів, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв.

Слідство встановило, що чоловіки незаконно придбали та зберігали корпуси гранат Ф-1 та М67, запали М213 та УЗРГМ, вогнепальну зброю, патрони та інші боєприпаси промислового виготовлення, придатні для вибуху.

Далі вони збували ці предмети, отримуючи за це гроші.

За вчинене обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.