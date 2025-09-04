14 вересня на території “Беррі Прикарпаття” пройде масштабний благодійний фестиваль, присвячений підтримці Збройних Сил України

Підприємницька п’ятниця на чолі з міським головою Русланом Марцінківим завітала на фермерське господарство “Беррі Прикарпаття” у селі Чукалівка. Це теплиці, які вже понад шість років тішать своїх клієнтів смачним врожаєм.

Фермерське господарство “Беррі Прикарпаття” розпочало свою діяльність з вирощування полуниці в закритому ґрунті. З часом асортимент розширився, і сьогодні в теплицях вирощують також перець, лохину, кавуни та виноград, пише Правда з посиланням на сайт міста.

“Уже шостий рік підряд ми займаємся фермерським господарством. Починали з полуниці. Полуниця в нас в основному в закритому ґрунті. Вона з весни до пізньої осені і зараз, як раз почали вирощувати перець по краях теплиці. І минулого року проекспериментували з лохиною. Ще попри то, як-то кажуть в нас ростуть кавуни і виноград”, – говорить власник фермерського господарства “Беррі Прикарпаття” Богдан Лутчин.

Особливою гордістю фермера стали місцеві кавуни, які за смаком нічим не поступаються херсонським.

“Два роки тому голова теж приїжджав до нас в гості і йому залишився дуже малесенький кавун. Я думаю вже цього року всі побачили, що ростуть і великі кавуни. В Прикарпатті зараз такі погодні умови, що можна вирощувати. Я думаю, що і треба тому, що на смак вони майже нічим не відрізняються від херсонських. Тим більше, якщо в нас зараз такі кліматисчні умови, якщо серпень не дощовий – вони набирають цукристості і смакують людям. Люди кажуть, що смачні”, – розповідає власник.

14 вересня на території господарства відбудеться масштабний благодійний фестиваль, присвячений підтримці Збройних Сил України. Гості зможуть не тільки придбати свіжі ягоди, перець, виноград та кавуни, а й насолодитися бограчем, приготованим за традиційним рецептом.

“Якраз рівно рік назад в нас відбувся захід на цьому полі. Ми посадили 10 000 саджанців і назвали це “Поле перемоги”. Якраз рівно рік назад ці саджанці виросли і будуть давати врожай. І цей врожай ми будемо 14 числа збирати. І всі, хто будуть збирати – будуть розуміти, що всі кошти підуть на ЗСУ. Тобто кожна людина зможе зробити приємне тому, що вона купить своїй дитині полуницю, а заодно буде розуміти, що всі ці гроші підуть на ЗСУ”, – зауважує пан Богдан.

А ще цей бізнес неодноразово вигравав різноманітні гранди для ефективнішого ведення сільського господарства. Завдяки цьому урожай з теплиць “Беррі Прикарпаття” тепер можна придбати та посмакувати у таких великих супермаркетах, як “Сільпо” та “Велмарт”.

Проте на цьому власник не збирається зупинятись. Нещодавно він виграв черговий проект, де отримав можливість ще більше масштабувати свій бізнес. Про це детальніше розповіла директорка Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко.

“Хочу сказати, що цей підприємець приклад того, як треба вести бізнес. Як можна масштабуватися, використовуючи всі можливі ресурси, які зараз доступні в нас у державі. Я маю на увазі про грантові кошти, які можна отримати і освоїти. Багато вже було пройдено етапів цим підприємцем і він в нас активний учасник. Він в нас був слухачем наших курсів “Успіх у бізнесі”, успішно їх закінчив. А також дівчата з бізнес-інкубатора допомогли йому написати ще один проект і сьогодні, ми бачили, продовжує він робити накриття над своїми рядами полуниць. “Поле перемоги” буде накрите плівкою і буде накрита конструкція металева для теплиці. Використовуючи кошти чергового проекту, – це “FAU проект” по якому Лутчин Богдан отримає більше мільйона гривень”, – розповідає директорка Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко.

Міський голова особисто спробував свіженький, щойно зірваний кавун. Каже врожай на цьому господарстві видався цього року нівроку. Особливо відзначив солодкий кавун та полуницю. А ще він закликає всіх долучитись до благодійного фестивалю, адже це не тільки корисно задля підтримки наших військових, а ще й смачно.