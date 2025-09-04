Як в Івано-Франківську ідентифікують полеглих військових

В Івано-Франківську судово-медичні експерти та науковці працюють над надзвичайно важливою та болісною задачею — ідентифікацією тіл загиблих військових. Завдяки їхнім зусиллям сім’ї отримують можливість попрощатися з близькими та відновити їхню ідентичність.

Про процес ідентифікації журналістці Фіртки розповіла проректорка з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету, професорка кафедри судової медицини Наталія Козань.

«Повернути ім’я загиблому — означає знайти будь-яку деталь, яка допоможе точно встановити особу. Це складна, але необхідна робота», — пояснює Наталія Козань.

До процесу залучені фахівці кафедри судової медицини, Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та обласного бюро судово-медичної експертизи.

«Усі працюють поетапно: експерти бюро встановлюють причину загибелі, ми готуємо руки для дактилоскопії, а центр проводить ДНК-аналізи та ідентифікацію за відбитками пальців», — додає професорка.

Серед основних методів ідентифікації — візуальна експертиза, ДНК-аналіз, стоматологічна ідентифікація та дактилоскопія.

«ДНК — найнадійніший метод, особливо коли тіло сильно ушкоджене або обличчя невпізнаване. Кожна людина має унікальний набір ДНК, навіть близнюки», — пояснює експертка.

Стоматологічна ідентифікація також відіграє важливу роль:

«Зуби дуже стійкі — вони зберігаються навіть після сильного нагрівання або тривалого перебування у ґрунті. Якщо є стоматологічні карти, процес ідентифікації стає значно швидшим та точнішим», — додає Козань.

Процес ускладнюється, коли тіло сильно пошкоджене або родичі відмовляються визнавати загибель.

«Це дуже складні психологічно ситуації. Ми завжди намагаємося проводити повторні експертизи та застосовувати додаткові методи для підтвердження ідентифікації», — зазначає експертка.

Ідентифікація проводиться за чіткими протоколами, розробленими Україною та адаптованими до умов воєнного часу.

«Це питання гідності загиблих і спокою їхніх родин. Навіть у найскладніших випадках експерти шукають відповідь. Кожна знайдена відповідність — це не просто науковий збіг, це можливість для родини попрощатися і поставити хрест», — наголошує Наталія Козань.

Наразі в Івано-Франківську працюють кваліфіковані фахівці та є базова матеріально-технічна база. Проте, за словами Козань, бракує єдиної централізованої бази стоматологічних і дактилоскопічних даних та сучасного обладнання для рутинного ДНК-аналізу.