ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар на вересень 2025 року, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
06/09/2025 08:50
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

6 вересня – 75 років виповнюється Миколі Симчичу (1950),  письменнику, публіцисту, автору збірок «Вогонь цілую», «Лебедині ключі», «Ностальгія за Україною», «Політок» та ін., уродженцю с. Середній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району);

– 65 років виповнюється Ігорю Гургулі (1960), письменнику, драматургу, публіцисту, редактору і видавцю, автору книг «Пащека Левіафана», «Айсберг», «Торба віршів», уродженцю с. Острів Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ