Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
6 вересня – 75 років виповнюється Миколі Симчичу (1950), письменнику, публіцисту, автору збірок «Вогонь цілую», «Лебедині ключі», «Ностальгія за Україною», «Політок» та ін., уродженцю с. Середній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району);
– 65 років виповнюється Ігорю Гургулі (1960), письменнику, драматургу, публіцисту, редактору і видавцю, автору книг «Пащека Левіафана», «Айсберг», «Торба віршів», уродженцю с. Острів Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).
