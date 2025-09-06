Прикарпаття на 2 місці в Україні серед областей за рівнем доходів місцевих бюджетів

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України відзначили позитивну динаміку Івано-Франківської області у наповненні місцевих бюджетів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію



У січні–серпні 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів Прикарпаття (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 9,01 млрд грн. Це на 22,5 % більше, ніж торік за аналогічний період.

За цим показником наша область посіла 2 місце серед усіх регіонів України!