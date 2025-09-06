Гурт Kalush та Віктор Павлік презентували кліп на трек «Край села»

У центрі історії — конфлікт поколінь і боротьба за право обирати власний шлях.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ВІКНА.

«Цього ніхто не прогнозував, але всі чекали! KALUSH і Віктор Павлік у спільному треку. Молодість, кохання, Daewoo на краю села та шалена дискотека — цей трек поєднав народну душевність і сучасний вайб, створивши абсолютно новий звук», — зазначають Kalush.

Віктор Павлік у кліпі грає хазяїна закладу, який прагне видати доньку (цю роль виконала блогерка Сімбочка) за сина свого ділового партнера (комік Даня Повар).

Проте дівчина не погоджується: вона виходить на танцпол і починає танцювати з Килимменом.

Герой Павліка обурений та наказує охоронцям відібрати доньку від нового обранця. Та на захист Килиммена стає фронтмен Kalush Олег Псюк. Що відбудеться далі — глядач дізнається, переглянувши кліп.

У кліпі знялися не лише Kalush і Віктор Павлік, а й відомі обличчя української сцени та інтернет-простору: блогерка Сімбочка, комік Даня Повар, інфлюенсерки Тетяна Савіцька та Оля Репетушка, співак, переможець «Голосу країни» Роман Сасанчін, Тетяна Шкабуріна, військовий Тарас Копил, Євген Гуня

«Край Села» — це не лише спільна робота Kalush і Віктора Павліка, а й весела історія, яка об’єднує різні покоління слухачів. У треку є гумор, танці, трохи абсурду і справжній вайб літньої дискотеки. Це музика, яка однаково збирає і молодь, і тих, хто виріс на хітах Павліка.