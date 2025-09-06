ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Знайдена застаріла авіаційна бомба у дерев'яному ящику.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
06/09/2025 10:51
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

4 вересня 2025 року піротехніки ДСНС знищили 2 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, виявлені на території Івано-Франківської області. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області.

Так, фахівцями піротехнічного підрозділу було виявлено та знищено:  мінометну міну, виявлену в селі Заріччя, Делятинської ТГ, Надвірнянського району, а також артилерійський снаряд, виявлений на присадибній ділянці селі Чорний Потік, Делятинської ТГ, Надвірнянського району.

Знайдено іржавий артилерійський снаряд у землі

СХОЖІ НОВИНИ