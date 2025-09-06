На Прикарпатті знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни. ФОТО

4 вересня 2025 року піротехніки ДСНС знищили 2 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, виявлені на території Івано-Франківської області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області.

Так, фахівцями піротехнічного підрозділу було виявлено та знищено: мінометну міну, виявлену в селі Заріччя, Делятинської ТГ, Надвірнянського району, а також артилерійський снаряд, виявлений на присадибній ділянці селі Чорний Потік, Делятинської ТГ, Надвірнянського району.