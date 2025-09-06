На Прикарпатті попрощалися із Михайлом Данько

31 серпня 2025 року на Донеччині загинув військовослужбовець Національної гвардії України з Богородчанської громади, що на Івано-Франківщині, Михайло Данько.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Слово народу.

Про смерть земляка повідомив у Facebook голова громади Ростислав Заремба.

Михайло Данько народився 1981 року, проживав у селі Підгірʼя. Боєць служив стрільцем.

Військовослужбовець загинув поблизу села Новоспаське Бахмутського району під час артилерійського обстрілу військовими РФ.





