На Прикарпатті попрощалися із Михайлом Данько

31 серпня 2025 року на Донеччині загинув військовослужбовець Національної гвардії України з Богородчанської громади, що на Івано-Франківщині, Михайло Данько.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Слово народу.
Про смерть земляка повідомив у Facebook голова громади Ростислав Заремба.
Михайло Данько народився 1981 року, проживав у селі Підгірʼя. Боєць служив стрільцем.
Військовослужбовець загинув поблизу села Новоспаське Бахмутського району під час артилерійського обстрілу військовими РФ.