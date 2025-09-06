Прикарпатка перерахувала шахраям понад 200 тисяч гривень

29-річна мешканка Верхнянської громади потрапила в пастку шахраїв і втратила понад 200 тисяч гривень.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуський районний відділ поліції
Жінці в мережі написала невідома особа про «легкий» заробіток онлайн. Потрібно було лише встановити мобільні банківські застосунки, оформити кредитні ліміти та переказати кошти на «потрібні» рахунки. Згодом гроші нібито можна буде зняти й не повертати банку. Жінка повірила в таку «роботу». Відтак перерахувала на кілька вказаних рахунків 200 тисяч кредитних коштів. Однак коли це сталось «роботодавці» зникли, а заявниця зрозуміла, що потрапила в пастку.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.