Прикарпатка перерахувала шахраям понад 200 тисяч гривень

29-річна мешканка Верхнянської громади потрапила в пастку шахраїв і втратила понад 200 тисяч гривень.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуський районний відділ поліції

Жінці в мережі написала невідома особа про «легкий» заробіток онлайн. Потрібно було лише встановити мобільні банківські застосунки, оформити кредитні ліміти та переказати кошти на «потрібні» рахунки. Згодом гроші нібито можна буде зняти й не повертати банку. Жінка повірила в таку «роботу». Відтак перерахувала на кілька вказаних рахунків 200 тисяч кредитних коштів. Однак коли це сталось «роботодавці» зникли, а заявниця зрозуміла, що потрапила в пастку.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.