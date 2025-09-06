В Івано-Франківську планують провести ремонт корпусу інфекційної лікарні, на що передбачено 23 мільйони гривень

Роботи планують завершити до кінця 2026 року.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Галицький кореспондент.
Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест» визначив виконавця капітального ремонту корпусу № 5 та стерилізаційної обласної інфекційної лікарні, що на вул. Сагайдачного, 66 в Івано-Франківську.
Вартість робіт становить 23,388 млн гривень.
За даними Youcontrol, власником ТОВ «Рембудкомінвест» є франківець Яцишин Володимир Богданович.