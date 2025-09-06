У 37-річного франківця діагностували рідкісне генетичне захворювання — гіпокаліємічний періодичний параліч

Спершу його спрямували на генетичний тест.

«Почалося все з лікаря-генетика, – розповідає Андрій. – Підібрали панелі генетичних досліджень, взяли кров, відправили в Америку, підтвердили, що воно є, тобто це захворювання генетично підтверджене».

З цим генетичним висновком він прийшов в поліклініку обласної клінічної лікарні до невропатолога. Звідси його направили на госпіталізацію і на початку липня розпочалося лікування у відділенні неврології з Центром розсіяного склерозу.

Перші симптоми хвороби пацієнт описує як м’язову слабкість, майже непомітну спочатку і поступово все більш відчутну: «Починається все з легкої м’язової слабкості, проявляється або ввечері, або вночі».

Погіршення стану, з його слів, можуть викликати певні чинники: «Це фізичне навантаження, стрес, їжа, багато вуглеводів – якщо це все вкупі одночасно, після того не можна, наприклад, лягати спати… Якщо рухатися, то організм можна з того витягнути. Якщо фізично навантажити організм, а потім сісти в дорогу, в машину і їхати приблизно годину-дві в одному положенні — все, тоді з машини можна вже не вийти, втративши здатність рухати ногами».

“Це періодичний параліч мʼязів, асоційований з низьким рівнем калію, який можна виявити при аналізі калію крові”, — розповідає лікар Назарій Романюк.

За його словами, хвороба загрозлива тим, що окрім паралічу мʼязів кінцівок, і якщо не надати допомогу вчасно, можуть бути ускладнення роботи серця або порушення дихання.

Після курсу лікування невропатолог рекомендує пацієнтові уникати надмірного споживання вуглеводів, алкоголю, фізичного перенапруження. Каже, що стиль життя має велике значення.

До слова, хворіє Андрій 16-річного віку, схожі симптоми є в інших чоловіків його родини.

